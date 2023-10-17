Семейный клан: Анна Седокова, Алексей Лукин и Птаха

Премьера юбилейного десятого сезона легендарного реалити-шоу на выживание «Последний герой» состоится на канале ТВ-3 уже совсем скоро – в субботу, 28 октября, в 17:00. Впервые игроки будут представлены не поодиночке, а вместе с членами семьи.
Так, певица Анна Седокова отправится в дикие джунгли Таиланда вместе со своей дочерью Алиной. Молодой актёр Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы», «Пётр I: Последний царь и первый император») появится в компании папы Владислава. И вновь за победу поборется неудержимый и скандальный рэпер Птаха, который теперь везёт с собой на остров дочь Николь Нуриеву. Родители и дети будут разведены по разным командам. При этом сами команды будут смешанными – то есть состоять из представителей разных поколений. Имена остальных участников будут объявлены позднее. В качестве ведущей нового сезона шоу выступит Ксения Бородина.
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