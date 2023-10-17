Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!»

Минкульт отказал сокуровской «Сказке» в выдаче «прокатки»
Решение связано с подпунктом «ж» в Правилах выдачи и отказа прокатных удостоверений, ссылающимся на «иные определенные федеральными законами случаи»
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В условиях современной конкуренции на отечественном кинорынке, успех фильма определяется не только качеством самого продукта, но и уровнем маркетинговой кампании. Создатели фильма «В Баню!» решили начать «прогревать» аудиторию ещё до начала съёмок самого фильма. Причём «прогревать» не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова – кастинг на одну из ролей провели прямо в бане.
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