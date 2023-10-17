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Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!»

17 октября
2023 год

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17 октября 2023

В условиях современной конкуренции на отечественном кинорынке, успех фильма определяется не только качеством самого продукта, но и уровнем маркетинговой кампании. Создатели фильма «В Баню!» решили начать «прогревать» аудиторию ещё до начала съёмок самого фильма. Причём «прогревать» не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова – кастинг на одну из ролей провели прямо в бане.

Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!»

Всё началось с вакансии «специалист по отдыху в бане», которая появилась на профильных сайтах в конце августа. От «специалиста» требовалось профессионально париться в бане, есть раков, знать банную культуру, а также готовность набрать «пивной животик». И всё за вполне несимволическую зарплату – 80 тысяч рублей. Вакансия быстро стало вирусной в интернете – её даже стали называть «работой мечты».

Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!»

Для подбора актёра съёмочная группа организовала кастинг в обычной петербургской бане – чтобы проверить кандидатов на должность «специалиста» сразу в боевых условиях. Вышло необычно и интересно. Заставляет задуматься – сможет ли прижиться такой «народный кастинг» в кинопроизводстве?

Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!»
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Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!» фотографии
Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!» фотографии
Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!» фотографии
Прогрев по полной: Как провели кастинг фильма «В баню!» фотографии
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