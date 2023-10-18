«Я не аппетитная блондинка с формами»: Юлия Высоцкая ответила на критику её внешности

Юлию Высоцкую
раскритиковали подписчики в запретграме за фото, на котором она позирует в мини-юбке. В комментариях актрисе писали, что она «засохшая красотка», слишком худая и уже стара для таких фотографий. В ответ Юлия посвятила критикам отдельный пост.
«Народ! Ну вы даете! Я ошарашена. Фото предыдущего поста вызвало какой-то неадекватный ажиотаж. Да, фотошопа нет, да, я не аппетитная блондинка с формами, да, я знаю сколько мне лет, и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако. Толстеть не собираюсь, одеваться в балахоны тоже, фотки на странице будут только те, которые мне нравятся. Всем хорошего настроения»
, – написала Высоцкая.
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