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Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

18 октября
2023 год

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18 октября 2023
Лили-Роуз Депп, несмотря на заниженные рейтинги сериала «Кумир», в котором она сыграла главную роль, продолжает сотрудничество с модными домами люксового сегмента. Актриса снялась в новой рекламной кампании спортивной линейки Chanel Coco Neige сезона осень-зима, для которой позировала на фоне спортивного катка.

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

В интервью Elle Депп добавила, что считает лыжную одежду Chanel сексуальной: «Мне очень нравится эта коллекция, особенно лыжная одежда, потому что я думаю, что она очень сексуальна. И я думаю, что не каждый день можно увидеть сексуальную лыжную одежду. Она стильная и очень женственная, но также практична, потому что сохраняет тепло, идеально подходит как для катания на лыжах, так и для отдыха после».

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel
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