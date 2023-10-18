Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

Лили-Роуз Депп
, несмотря на заниженные рейтинги сериала «Кумир»
, в котором она сыграла главную роль, продолжает сотрудничество с модными домами люксового сегмента. Актриса снялась в новой рекламной кампании спортивной линейки Chanel Coco Neige сезона осень-зима, для которой позировала на фоне спортивного катка.
В интервью Elle Депп добавила, что считает лыжную одежду Chanel сексуальной: «Мне очень нравится эта коллекция, особенно лыжная одежда, потому что я думаю, что она очень сексуальна. И я думаю, что не каждый день можно увидеть сексуальную лыжную одежду. Она стильная и очень женственная, но также практична, потому что сохраняет тепло, идеально подходит как для катания на лыжах, так и для отдыха после»
.
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