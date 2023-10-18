Морозный сезон: Лили-Роуз Депп снялась в новой рекламной кампании Chanel

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Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»

«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей

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Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»

Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино