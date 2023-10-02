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«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем

2 октября
2023 год

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2 октября 2023
Актриса Мария Шалаева уехала из России 7 марта 2022 года и через некоторое время обосновалась с семьёй в Париже. В интервью Ксении Собчак Шалаева рассказала о причинах такого скоропостижного бегства и о том, каким она видит своё профессиональное будущее.

«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем

Поскольку у актрисы не было шенгенской визы, сначала она поехала в Стамбул, где выбирала между Тель-Авивом или Тбилиси. Выбор пал на Тбилиси, как на «более дружественный и понятный» для Марии город. А уже оттуда актриса оформляла документы, чтобы получить паспорт-талант во Франции. «Жизнь у меня немножко была связана с Францией всегда. Я много раз была в Париже, даже собиралась тут жить, потом как-то движухи в начале 2000-х в России было больше, были предложения и я вернулась в Россию».

Поспешный отъезд актрисы с семьёй из России был связан не только с гражданской позицией Марии, но и с угрозой уголовного преследования из-за участия в акциях оппозиции. «Мы с сыном оба были задержаны 27 февраля [на шествии в годовщину убийства Бориса Немцова]. Он подросток. После того, как я пришла на заседание по делам несовершеннолетних, куда явились прокуратура и так далее, стало всё понятно. Можно было ещё три недели собираться и думать, подготовиться лучше. Но у меня было такое впечатление, что надо было просто собираться и уезжать».

Мария могла уехать и раньше, но решила не подводить коллег, с которыми работала над сериалом «Барабашка». «Были обязательства. Мой сын даже раньше улетел, а я должна была доделать работу. Это была крайняя смена с 6 на 7 марта, где все актёры должны были быть. Меня, кстати, вырезали из этого сериала потом».

«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем
фото: Мария с сыном

По мнению Шалаевой, идеальная реакция профессионального сообщества на внешнюю и внутреннюю политику государства — забастовка. «Ну это моё идеальное представление было. Я, например, была готова остановиться и ничего не снимать, не играть, оставаясь там, но при условии, что это сделают вообще все артисты. Нет, я не осуждаю тех, кто продолжает работать. Я просто говорю, что у нас не сложилось такого общества солидарности. У нас всё сложилось про деньги и комфорт, но не сложилось по части ценностей, которые нам бы помогли вот эти деньги реализовать по-другому».

О своём профессиональном будущем актриса всё ещё размышляет: «Сразу тут у нас образовался один проект, но он скорее в сторону режиссуры. Я пока не могу о нём рассказывать. А по поводу актёрского будущего — я раздумываю. Мне надо понять, про что мне играть. У меня после 24 февраля нет никакого желания».

Что касается будущего России, то тут Мария преисполнена пессимизма. «Сейчас, когда я гляжу со стороны [на происходящее в России]? у меня создаётся очень тяжёлое впечатление, у меня нет оптимистического сценария».
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«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем фотографии
«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем фотографии
«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем фотографии
«У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем фотографии
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