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Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу

20 октября
2023 год

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20 октября 2023

19 октября стало известно, что 30-летний сын и 85-летняя тёща музыканта Стаса Намина были убиты в собственном доме в Подмосковье. Преступление совершил пасынок Намина, 39-летний Роман Микоян, с которым музыкант не общается уже много лет.

Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу
фото: Стас Намин с сыном

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил Намин в комментарии изданию Газета.Ру.

Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу
фото: Роман Микоян

Микоян признался в совершённых преступлениях, объяснив свой поступок «давним семейным конфликтом». Он напал на бабушку во время ссоры, нанеся ей около 20 ударов ножом. А затем вышел на улицу, где находился его брат. «Я был шокирован, хотел ему рассказать, что я сделал. Он захотел зайти в дом, я сказал ему, мол, сначала давай покурим», - рассказал Роман во время следственного эксперимента. Роман не пустил брата в дом и нанёс ему несколько ударов ножом. По словам пресс-службы Стаса Намина, у совершившего преступление Романа давние проблемы с наркотиками, что могло стать причиной постоянных конфликтов в семье. Так же, по данным некоторых изданий, Роман находился под действием наркотических веществ в момент совершения преступления.
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обсуждение >>
№ 2
Валентина В. Орлова.   20.10.2023 - 14:20
Может, в этом-то и дело? Парня усыновил в год, сколько то лет воспитывал, и не дал ему ни капли любви. Вот и вырос моральный урод. Страшная, кошмарная история. Врагу не пожелаешь читать далее>>
№ 1
Аннна (Владивосток)   20.10.2023 - 13:16
Жалко парня убиенного... читать далее>>
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Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу фотографии
Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу фотографии
Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу фотографии
Наркотики — зло: почему пасынок Стаса Намина убил его сына и тёщу фотографии
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