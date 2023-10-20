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Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук

20 октября
2023 год

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20 октября 2023
По случаю премьеры анимационного сериала «Объяснялкины» на Плюс Даче в Парке Горького состоялся спецпоказ первых серий. По сюжету семья, которая много лет снимает образовательное шоу, подписывает контракт со стримингом. Согласно этому контракту персонажи не могут стареть и умирать, а еще должны постоянно жить в старой квартире вместе с пожилыми родителями. В каждой серии Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задаёт Сынуля: например, почему вреден сахар, что такое плагиат, когда возникло рабство. Раньше семья считала это шоу ламповым и получала удовольствие от съёмок, но теперь им всё осточертело. Разорвать контракт, перестать объяснять и снимать шоу или что-то изменить в своей жизни они уже не могут, поэтому Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться зрителям, что они далеко не идеальная семья, в надежде, что продюсер их сам уволит.

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук

На показе побывали Наталья Чистякова-Ионова с дочерью, Slava Marlow, Лина Килевая, ANOIR, Дмитрий Череватенко, Макс Брандт и другие.

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: Наталья Ионова-Чистякова и Slava Marlow

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: ANOIR

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: Slava Marlow

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: Лина Килевская

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: Михаил Китаев

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук
фото: Ку-ку, Зорро!

Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук

Первые серии «Объяснялкиных» уже доступны на Кинопоиске.

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фильмы
Объяснялкины

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Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук фотографии
Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук фотографии
Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук фотографии
Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук фотографии
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