Стриминговое рабство: Наталья Чистякова-Ионова, Slava Marlow и Сыендук

По случаю премьеры анимационного сериала «Объяснялкины» на Плюс Даче в Парке Горького состоялся спецпоказ первых серий. По сюжету семья, которая много лет снимает образовательное шоу, подписывает контракт со стримингом. Согласно этому контракту персонажи не могут стареть и умирать, а еще должны постоянно жить в старой квартире вместе с пожилыми родителями. В каждой серии Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задаёт Сынуля: например, почему вреден сахар, что такое плагиат, когда возникло рабство. Раньше семья считала это шоу ламповым и получала удовольствие от съёмок, но теперь им всё осточертело. Разорвать контракт, перестать объяснять и снимать шоу или что-то изменить в своей жизни они уже не могут, поэтому Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться зрителям, что они далеко не идеальная семья, в надежде, что продюсер их сам уволит.
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