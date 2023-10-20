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Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием

20 октября
2023 год

Лайфстайл >>
20 октября 2023
Гвинет Пэлтроу стала героиней нового номера журнала «Bustle», в интервью которому рассказала о запуске своей линии косметических средств Good Clean Goop и о объяснила, почему 50-летие ей было принять гораздо легче, чем 40-летие.

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием

«Думаю, что 40-летие было для меня таким резким, потому что именно тогда я начала замечать какие-то признаки старения и изменения во внешности: гусиные лапки и всякое такое. Забавно, что пока всё это у тебя не появляется, ты каким-то образом как будто уверен, что с тобой этого никогда и не случится. Тебе кажется, что ты неуязвим, и другие люди как будто напрасно переживают об этом. А потом ты такой «О, Господи! Моё лицо!» Я постоянно пытаюсь научиться принимать реальность и тот болезненный факт, что я уже не молода и прекрасна. Иногда я почти представляю себе эти чувства как отдельного человека, которого я обнимаю и говорю ему: «Это должно было случится. И это нормально».

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием

«Я заключила с самой собой договор никогда не сравнивать себя ни с какой другой женщиной. Я никогда не смогу выглядеть как такая-то и такая-то, особенно становясь 50, 55 и 60-летней. Поэтому я просто задаю себе вопросы про саму себя: как я себя чувствую? Нравлюсь ли я самой себе? Какой уровень тревожности у меня? Сильна ли я? Ну да, я расстроена, что у меня есть живот. Но я родила двоих детей и по какой-то причине в 51 год вся эластичность кожи куда-то исчезла. Но если я буду смотреть на фотки 28-летней модели и думать, что у меня должна быть такая же фигура, я просто впаду в депрессию. Так что я постаралась перестать это делать».
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Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием фотографии
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием фотографии
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием фотографии
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему принять 50-летие было проще, чем смириться с 40-летием фотографии
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