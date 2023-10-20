«Я провела исследование»: Гвинет Пэлтроу рассказала, как готовилась к разводу

В интервью журналу «Bustle» 51-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о разводе с музыкантом Крисом Мартином. В браке с Крисом Гвинет родила двоих детей, дочь Эппл и сына Мозеса. Когда отношения исчерпали себя, Гвинет провела целое полевое исследование, чтобы выяснить, как развод сказывается на детях.
фото: Гвинет Пэлтроу с детьми
«Меня очень тяготила мысль о том, что я просто не могу развестись, что это будет свидетельством моей неудачи, и что это очень нехорошо для детей. Это давило на меня сильно. Дети мои прекрасно поживают, между тем. Но Крис и я очень не хотели, чтобы они пережили такой травматичный опыт, как развод родителей. Мы знали, что это будет тяжело, но мы не хотели, чтобы они чувствовали себя меж двух огней. И тогда я сделала очень типичную для себя вещь. Когда я поняла, что хочу развестись, я провела сбор данных, поговорив со взрослыми людьми, чьи родители развелись. Буквально каждый сказал мне: «Меня не волновало, что родители разводятся. Дело было не в том. А вот факт, что они не будут разговаривать друг с другом, не смогут сидеть рядом друг с другом за обеденным столом в мой день рождения…» Вот такие вещи были самыми ужасными для них в детстве. И я поняла, что никогда не допущу таких ошибок. И мы их не допускаем».
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