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Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки

21 октября
2023 год

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21 октября 2023
20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера художественно-документального фильма «Императрицы». Картина рассказывает о том, как ещё молодой Российской империи удалось выстоять в череде дворцовых переворотов и измениться, пройдя через уникальную эпоху в истории нашей страны, когда практически вся власть сосредоточилась в руках женщин. В центре сюжета – история становления Елизаветы Петровны, роль которой исполнила Юлия Пересильд. Среди гостей премьеры были Алёна Водонаева, Дмитрий Колдун, Прохор Шаляпин, Эвелина Блёданс, Михаил Тройник, Лиза Моряк, Елена Борщёва, Мила Ершова, Маргарита Аброськина, Олег Гаас, Алла Сигалова и другие.

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Юлия Пересильд

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Алёна Водонаева

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Дмитрий Колдун

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Дина Корзун

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Эвелина Блёданс

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Тина Канделаки

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Прохор Шаляпин

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Михаил Тройник

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Лиза Моряк

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Мила Ершова

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Анна Котова

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Евгения Малахова

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Маргарита Аброськина

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Олег Гаас

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Святослав Рогожан

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Елена Борщёва

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Тимур Родригез

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Алла Сигалова

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Мария Кравченко

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Александра Киселева

Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки
фото: Мария и Анна Пересильд
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Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки фотографии
Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки фотографии
Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки фотографии
Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки фотографии
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