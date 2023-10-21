Женская власть: Юлия Пересильд, Дина Корзун и Тина Канделаки

20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера художественно-документального фильма «Императрицы»
. Картина рассказывает о том, как ещё молодой Российской империи удалось выстоять в череде дворцовых переворотов и измениться, пройдя через уникальную эпоху в истории нашей страны, когда практически вся власть сосредоточилась в руках женщин. В центре сюжета – история становления Елизаветы Петровны, роль которой исполнила Юлия Пересильд
. Среди гостей премьеры были Алёна Водонаева
, Дмитрий Колдун
, Прохор Шаляпин
, Эвелина Блёданс
, Михаил Тройник
, Лиза Моряк
, Елена Борщёва
, Мила Ершова
, Маргарита Аброськина
, Олег Гаас
, Алла Сигалова
и другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Алёна Водонаева
фото: Дмитрий Колдун
фото: Дина Корзун
фото: Эвелина Блёданс
фото: Тина Канделаки
фото: Прохор Шаляпин
фото: Михаил Тройник
фото: Лиза Моряк
фото: Мила Ершова
фото: Анна Котова
фото: Евгения Малахова
фото: Маргарита Аброськина
фото: Олег Гаас
фото: Святослав Рогожан
фото: Елена Борщёва
фото: Тимур Родригез
фото: Алла Сигалова
фото: Мария Кравченко
фото: Александра Киселева фото: Мария и Анна Пересильд
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