Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица»

Легендарный трек «Императрица» (слова и музыка – Игорь Николаев) зазвучал по-новому в исполнении Люси Чеботиной: клип на песню в современном прочтении переносит зрителей в атмосферу XVIII века.
фото: Юлия Пересильд
Съёмки клипа стали интересным челленджем для команды: в коротком ролике нужно было передать всю масштабность грядущего фильма «Императрицы», а также найти баланс между историческими событиями и современными реалиями. По сюжету Люсе Чеботиной и Елизавете Петровне удается вместе побывать в нашем времени, а также переместиться назад в XVIII век.
Юлия Пересильд, исполнившая роль Елизаветы Петровны: «Идея клипа родилась прямо на съёмочной площадке во время сцены бала. Родилась из шутки и большого желания нас, как создателей, чтобы молодежь пришла в кинотеатры и посмотрела хороший настоящий исторический фильм. Пошутили и забыли. И каким же приятным удивлением для меня стало через пару дней продуманная продюсерской командой история – снимать клип и пригласить прекрасную Люсю Чеботину, которая исполнила песню «Императрица». Сразу стало понятно, что всем важна судьба фильма, в том числе и это абсолютно «хулиганское» промо, созданное мегапрофессионалами!».
Фильм «Императрицы» выходит в прокат 26 октября во всех кинотеатрах страны.
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