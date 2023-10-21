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Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица»

21 октября
2023 год

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21 октября 2023
Легендарный трек «Императрица» (слова и музыка – Игорь Николаев) зазвучал по-новому в исполнении Люси Чеботиной: клип на песню в современном прочтении переносит зрителей в атмосферу XVIII века.

Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица»
фото: Юлия Пересильд

Съёмки клипа стали интересным челленджем для команды: в коротком ролике нужно было передать всю масштабность грядущего фильма «Императрицы», а также найти баланс между историческими событиями и современными реалиями. По сюжету Люсе Чеботиной и Елизавете Петровне удается вместе побывать в нашем времени, а также переместиться назад в XVIII век.

Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица»

Юлия Пересильд, исполнившая роль Елизаветы Петровны: «Идея клипа родилась прямо на съёмочной площадке во время сцены бала. Родилась из шутки и большого желания нас, как создателей, чтобы молодежь пришла в кинотеатры и посмотрела хороший настоящий исторический фильм. Пошутили и забыли. И каким же приятным удивлением для меня стало через пару дней продуманная продюсерской командой история – снимать клип и пригласить прекрасную Люсю Чеботину, которая исполнила песню «Императрица». Сразу стало понятно, что всем важна судьба фильма, в том числе и это абсолютно «хулиганское» промо, созданное мегапрофессионалами!».



Фильм «Императрицы» выходит в прокат 26 октября во всех кинотеатрах страны.
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Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица» фотографии
Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица» фотографии
Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица» фотографии
Люся Чеботина сняла клип на песню «Императрица» фотографии
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