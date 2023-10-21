В московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли

26 октября в прокат выйдет масштабный художественно-документальный фильм «Императрицы»
, главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд
. К премьере на станциях московского метро («Белорусская», «Маяковская», «Славянский бульвар», «Комсомольская», «Новослободская») создатели фильма совместно с мосметро открыли выставку костюмов, которая продлится вплоть до 12 ноября.
Специально для фильма «Императрицы» было создано множество нарядов максимально приближенных к подлинным платьям первых императриц Российской империи: Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины ІІ. Ткани для пошива платьев собирались со всего мира, а художник по костюмам лично летала в Китай для отбора необходимых материалов.
«При изготовлении костюмов мы старались быть как можно ближе к подлинным нарядам: воспроизводили исторический крой и использовали только натуральные материалы. Известно, что Елизавета Петровна любила наряжаться, так что для нее мы изготовили более 15 нарядов и 10 париков, чтобы почти в каждой сцене она появлялась в новом образе»
, – рассказала Екатерина Шапкайц
, художница по костюмам.
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