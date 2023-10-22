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Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике

22 октября
2023 год

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22 октября 2023

Дрю Бэрримор в беседе с Гвинет Пэлтроу призналась, что некоторое время встречается с мужчиной, с которым познакомилась в дейтинговом приложении три года назад. Поначалу актриса не воспринимала эти отношения слишком серьёзно, но недавно решила сделать большой шаг навстречу избраннику и пригласила его на свадьбу друзей.

Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике
фото: Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу

«Когда я попросила его быть моим спутником на свадьбе в следующие выходные, он сказал: «Ого! Спустя три с половиной года ты решилась пригласить меня на свадьбу?» — рассказала Дрю.

По словам актрисы, она не планировала никому рассказывать о своей личной жизни, но передумала, вдохновившись Тейлор Свифт и её новым романом с футболистом Трэвисом Келси: «Дело в том, что я была одинока семь лет, но когда я увидела, как Тейлор запросто идёт на свидание с Келси и наблюдает за его игрой вместе с членами его семьи, у меня произошёл момент озарения в духе Опры. Это было так естественно. Конечно, Тейлор далеко не обычная, но в тот момент она была просто женщиной, которая пришла увидеть своего мужчину, не задумываясь лишний раз и не пытаясь быть «тёмной лошадкой», что-то скрывать и вести себя странно. Было видно, что ей безразлично мнение других людей. Она была такой спокойной, уверенной и естественной, что я решила взять с неё пример». Раскрывать личность своего избранника Дрю не стала.
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Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике фотографии
Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике фотографии
Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике фотографии
Дрю Бэрримор рассказала о новом избраннике фотографии
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