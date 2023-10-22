Шэрон Стоун преследует ветеран спецназа

Последние два года Шэрон Стоун преследует сталкер, который называет себя отцом её погибшего сына. Из-за него актриса и её семья постоянно «живут в страхе». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на частного детектива Пола Баррези, к которому Стоун обратилась за помощью.
По словам детектива, одержимый актрисой сталкер – бывший спецназовец венгерской армии по имени Сандор Борос, который сейчас проживает в Лондоне. Сандор утверждает, что в 1986 году, когда Шэрон было 28 лет, она была его невестой и родила от него сына по имени Джеймс, который был убит вскоре после рождения. Якобы для того, чтобы узнать обстоятельства смерти ребёнка, он предпринимает отчаянные попытки встретиться с актрисой.
«Он не оставляет её в покое. Он преследовал её последние два года, а недавно заявился в дома её матери, брата и сестры. Он всё тщательно спланировал, это была его миссия. Его агрессия и страсть усилились», — рассказал Баррези.
фото: Шэрон Стоун с детьми
В одном из последних писем Борос говорил актрисе, что его «психического состояние улучшилось» и что он «возвращается в норму», но при этом всё равно спросил о сыне и как он умер. Также он признался, что выследил членов семьи Стоун: «Недавно я вернулся из Лос-Анджелеса. Я приходил к твоей маме Дороти, чтобы узнать твой адрес, чтобы мы могли поговорить о той жизни, которая у нас с тобой была. Я встретился с твоим старшим братом Майклом, но он был груб со мной и хотел вызвать полицию. Пожалуйста, свяжись со мной!».
В своих письмах Сандор называет актрису «ангелом». Теперь, когда личность Бороса установлена, Шэрон может добиться запретительного ордера. Меньше чем за три дня детектив выследил Бороса и даже позвонил ему, узнав его номер телефона. Во время телефонного разговора Сандор снова говорил о погибшем сыне, обвиняя Шэрон и её семью в том, что они «что-то знают, но не хотят говорить». Баррези заключил, что мужчина психически нездоров.
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