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Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад

23 октября
2023 год

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23 октября 2023
Мерил Стрип рассталась со своим супругом, скульптором Доном Гаммером, более шести лет назад. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя актрисы.

Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад

«Дон и Мерил не вместе уже более шести лет. Они всегда будут заботиться друг о друге, но решили жить каждый своей жизнью», — рассказал собеседник издания. Последний раз Мерил выходила в свет вместе с мужем в 2018 году – пара посетила премию «Оскар». Тем не менее актриса до сих пор носит обручальное кольцо и не снимает его на светских мероприятиях. Пара была вместе 45 лет.
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№ 3
Юля Наумова   24.10.2023 - 12:31
не часто подобное встречается. ведь прожили практически всю жизнь вместе. знак того, что люди не поставили на себе крест, не махнули рукой. читать далее>>
№ 2
Dima111   24.10.2023 - 00:52
Носить обручальное кольцо, несмотря на развод, может быть символом уважения к прошлым годам вместе. Желаю Мерил и Дону всего самого наилучшего в их новых жизнях и надеюсь, что они найдут счастье и успех... читать далее>>
№ 1
babydylnova   23.10.2023 - 23:25
Как жаль, что Мерил Стрип и Дон Гаммер расстались после многих лет совместной жизни. Это всегда трудно, когда долгосрочные отношения заканчиваются. Однако радует, что они сохраняют уважение и заботу друг... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Мерил Стрип

фотографии >>
Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад фотографии
Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад фотографии
Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад фотографии
Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад фотографии
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