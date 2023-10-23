Мерил Стрип и Дом Гаммер расстались более шести лет назад

Мерил Стрип
рассталась со своим супругом, скульптором Доном Гаммером
, более шести лет назад. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя актрисы.
«Дон и Мерил не вместе уже более шести лет. Они всегда будут заботиться друг о друге, но решили жить каждый своей жизнью»
, — рассказал собеседник издания. Последний раз Мерил выходила в свет вместе с мужем в 2018 году – пара посетила премию «Оскар». Тем не менее актриса до сих пор носит обручальное кольцо и не снимает его на светских мероприятиях. Пара была вместе 45 лет.
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