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Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации

24 октября
2023 год

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24 октября 2023
На одном из концертов своего тура Celebration Мадонна призналась, что до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации. Этим летом артистка оказалась в реанимации из-за развития серьёзной бактериальной инфекции и, как оказалось, не восстановилась после болезни до конца.

Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации

«Менее четырёх месяцев назад я лежала в больнице и была без сознания, и люди думали, что я могу не выжить. Так что это просто чудо, что я сейчас здесь. Я сейчас чувствую себя не очень хорошо, но не могу жаловаться, потому что я жива», – заявила Мадонна. В сети отмечают, что на концертах артистка выглядит не слишком здоровой и двигается с трудом.
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№ 2
Mr Third   26.10.2023 - 14:12
"Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу". Ну да, "бактериальная инфекция" - она такая. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   25.10.2023 - 12:58
Вот и меня удивило, что пару дней назад она уже прыгала по сцене. Скорее всего полную картину людям решили не сообщать. Сгладили углы.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации фотографии
Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации фотографии
Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации фотографии
Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации фотографии
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