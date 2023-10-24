Мадонна до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации

На одном из концертов своего тура Celebration Мадонна
призналась, что до сих пор чувствует себя плохо после госпитализации
. Этим летом артистка оказалась в реанимации из-за развития серьёзной бактериальной инфекции и, как оказалось, не восстановилась после болезни до конца.
«Менее четырёх месяцев назад я лежала в больнице и была без сознания, и люди думали, что я могу не выжить. Так что это просто чудо, что я сейчас здесь. Я сейчас чувствую себя не очень хорошо, но не могу жаловаться, потому что я жива»
, – заявила Мадонна. В сети отмечают, что на концертах артистка выглядит не слишком здоровой и двигается с трудом.
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