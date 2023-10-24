Юлия Пересильд рассказала, зачем написала книгу о полёте в космос

Недавно Юлия Пересильд
выпустила книгу о своём космическом приключении во время съёмок фильма «Вызов»
. В беседе с журналом «ОК!» актриса рассказала
, почему захотела поделиться своей историей ещё и в таком формате.
«Для меня было очень важно запомнить все те переживания и эмоции, испытанные в космосе. Чтобы ничего не забыть, я записывала всё на бумаге, потому что какие-то наши ощущения и впечатления стираются. Вторая причина — мне очень хотелось поделиться историей девчонки, которая никогда не планировала лететь в космос, но в конечном итоге изменила свою жизнь, поборола страх и сделала невозможное. Третья причина — мне хочется, чтобы кто-то прочитал эту книгу и вдохновился — возможно, не на покорение космоса, но поверил в себя. Я хочу, чтобы читатели поняли, что самые невероятные вещи могут с нами случиться, если мы того хотим и если мы в это верим»
.
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