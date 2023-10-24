«Она вложила много сил и энергии в развитие прав человека»: Юлия Пересильд об императрице Елизавете Петровне

26 октября в прокат выходит художественно-документальный фильм Андрея Кравчука«Императрицы», главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. В интервью журналу «OK!» актриса рассказала, что для неё было главным в образе Елизаветы Петровны и почему в фильме снялась её младшая дочь.
Юлия отметила, что прежде чем снимать картину, режиссёр общался с историками и узнавал их мнения о том, какой Елизавета Петровна была в жизни. Для актрисы было важным показать, что императрица «хотела править без крови»: «До того, как Елизавета взошла на престол, она дала клятву перед Богом, что в стране будет как можно меньше пролитой крови. Надо сказать, что Елизавета Петровна также уделяла достаточно внимания развитию культуры и искусства. Появление театров напрямую связано с ней. Помимо этого, Елизавета вложила много сил и энергии в развитие прав человека.
Елизавета была дочерью своего отца, а он был великим правителем, что тоже важно. С одной стороны, Елизавета – это ребёнок, который вырос при дворце и видел только хорошее, что происходило внутри, но тем не менее она знала и другую сторону медали. От Петра I Елизавета видела не только жестокость к людям, но и жесткость в принятии решений. Я думаю, что отчасти по этой причине Елизавета хотела править без крови. И это именно то, что мне хотелось показать зрителям».
Также Пересильд через образ своей героини хотела рассказать об эстетических предпочтениях императрицы: «Для меня также было важно рассказать о её влечении к красоте: роскошные наряды, желание строить что-то невероятно эстетичное и великолепное, менять что-то, если у неё с первого раза не получилось сделать то, как она хотела», – поделилась актриса.
фото: Маша Пересильд
Одну из ролей в «Императрицах» сыграла младшая дочь Юлии Маша. Вторая дочь актрисы, Аня, тоже пошла по стопам матери и снимается в кино. Пересильд призналась, что не будет переживать, если её дочери выберут другой карьерный путь: «Маша играет меня маленькую, как минимум потому, что мы очень похожи. Конечно, ждите ролей и Маши, и Ани. Я не строю какие-то планы на будущее, пусть идет так, как идет. Я отношусь к их карьерному развитию совершенно спокойно, а там — как сложится. Конечно, я буду очень рада, если это случится в актерской сфере, но не стану сильно переживать, если путь моих дочерей будет другим».
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