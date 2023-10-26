Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева

Подробностями о новом сезоне с гостями поделилась директор ТНТ Тина Канделаки. В эфир выйдут продолжения популярных передач («Шоу Воли», «Конфетка», «Новые звёзды в Африке», «Выжить в…», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Вызов») и ожидается настоящий бум реалити. Ольга Бузова и Михаил Галустян из Африки переместятся в Азию, чтобы искать «Сокровища императора» в Китае вместе с Давой Манукяном и Филиппом Киркоровым. Экстрасенсы впервые покинут готический зал, чтобы найти свою любовь в первом мистическом лавстори-реалити «Невеста для экстрасенса». На ТНТ возвращаются танцы: Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова научат звёзд танцевать в новом проекте «Звёздные танцы», а шоу «Новая фабрика звёзд» займётся поиском свежих лиц по всей стране.
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