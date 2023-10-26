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Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева

26 октября
2023 год

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26 октября 2023
25 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла презентация юбилейного 25-го телесезона ТНТ, на которой собрались звёзды, друзья и партнёры канала: Гарик Харламов, Сергей Светлаков, Ольга Серябкина, Сарик Андреасян, Лиза Моряк, Юлия Паршута, Виталий Гогунский, Алёна Водонаева, Вячеслав Чепурченко и многие другие.

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Алёна Водонаева

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Ольга Серябкина

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Марина Кравец

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Карина Нигай

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Гарик Харламов

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Виталий Гогунский

Подробностями о новом сезоне с гостями поделилась директор ТНТ Тина Канделаки. В эфир выйдут продолжения популярных передач («Шоу Воли», «Конфетка», «Новые звёзды в Африке», «Выжить в…», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Вызов») и ожидается настоящий бум реалити. Ольга Бузова и Михаил Галустян из Африки переместятся в Азию, чтобы искать «Сокровища императора» в Китае вместе с Давой Манукяном и Филиппом Киркоровым. Экстрасенсы впервые покинут готический зал, чтобы найти свою любовь в первом мистическом лавстори-реалити «Невеста для экстрасенса». На ТНТ возвращаются танцы: Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова научат звёзд танцевать в новом проекте «Звёздные танцы», а шоу «Новая фабрика звёзд» займётся поиском свежих лиц по всей стране.

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Тина Канделаки

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Юлия Паршута

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Вячеслав Чепурченко

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Тимур Родригез

Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева
фото: Сергей Светлаков
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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:24
Почему проект «экстрасенсы» до сих пор популярен? Уже что раз сказали, что это шоу. И постановка это все. А звезды все и правда красивые. Замечательно выглядят. Мужчины правда хуже выглядят с каждым разом. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:17
Марина Кравец просто солнышко. Никаких излишеств или откровенных нарядов. Она очень хорошо выглядит) Да и человек она довольно приятный и талантливый! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева фотографии
Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева фотографии
Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева фотографии
Экстрасенсы в Африке: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Алёна Водонаева фотографии
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