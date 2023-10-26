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«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна

26 октября
2023 год

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26 октября 2023
Екатерина Варнава стала гостьей нового выпуска подкаста Сергея Мезенцева, в беседе с которым обсудила травлю в соцсетях и призналась, что очень злопамятна и не прощает людей, которые намеренно её обижают.

«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна

«Я очень злопамятная, это всё из детства. Я очень обиженная была в детстве на всё, я уже говорила об этом много раз. Я терпела в школе и в институте много неприятных моментов, связанных с людьми. И до определённого момента в моей жизни я с очень большой опаской и негативом относилась к большинству людей. И я не могу отпускать прошлое».

«Если я обижена на человека, если он меня прям по-настоящему подвёл, я двигаюсь дальше, но я буду об этом помнить. Мне очень хочется докопаться до сути, почему он это сделал. Мне надо знать почему: на фоне чего это произошло, в чём причина. Я хочу знать, зачем один человек делает другому специально больно. Огромное количество близких людей зачастую делает тебе специально больно. Я от этого очень страдаю, мне это мешает в жизни».

«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна
фото: Катя Варнава и Сергей Мезенцев

«Это у меня плохая черта. Я не прощаю людей, я не даю им второго шанса, если человек меня нарочито обманул, подставил, предал, оскорбил и так далее. Но я всегда даю второй шанс, если человек это делает неосознанно. И делает это из-за какого-то заблуждения, ошибки. Но при этом я знаю, как сильно меня этот человек любит. Как только я усомнилась в любви, тогда — сорри. Но если я знаю, как сильно меня человек любит, если человек не лишает меня хороших воспоминаний о нём, тогда шанс есть».

При этом, Варнава не считает нужным мстить обидчикам методом огласки: «Я пообещала себе, что никогда не буду выносить сор из избы. И выкладывать мусор на стеклянный стол. Я столько раз хотела поделиться со всем земным шаром тем, как меня обидели и как это несправедливо. Но я этого не делаю, потому что плюс-минус понимаю последствия и понимаю, что это всё только усложнит».
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№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:26
Так надо же в открытую спрашивать, почему они так поступили/ю. А просто тихо хранить злость на них это ужасно. Все скажется на здоровье и на лице. Так что детская позиция, на самом деле. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:16
А зачем давать людям второй шанс, если они тебя и так уже подвели. Просто сидеть и ждать второго удара в спину? Мне кажется, что наоборот это хорошая черта читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна фотографии
«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна фотографии
«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна фотографии
«Я не прощаю людей»: Екатерина Варнава призналась, что очень злопамятна фотографии
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