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«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова

26 октября
2023 год

Лайфстайл >>
26 октября 2023

Полтора месяца назад Александр Петров обрушил на подписчиков (а также, видимо, на всех без исключения близких и друзей) новость о своей скоропалительной женитьбе. Объявление Петрова было пропитано противоречиями и маниакальной возбуждённостью: артист сначала скороговоркой выложил информацию о своей новой супруге, вплоть до упоминания того, что «она хорошей породы из хорошей семьи», отметил её на фотографиях, а потом попросил не трогать её, и уважать их личную жизнь. Хотя ведь никто даже не спрашивал…

«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова

Спустя день в телеграм-каналах поползли слухи о том, что Стася Милославская, с которой Петров несколько лет встречался до свадьбы, узнала о своём расставании с актёром собственно из новости о его женитьбе. Эту версию косвенно подтвердила Екатерина Варнава в интервью Сергею Мезенцеву, отметив, что Петров поступил удивительно жестоко.

«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова

«Один всем известный артист недавно опубликовал фотографии со своей свадьбы — как он женился. И написал пост о том, как он встретился с этой своей женой, кто она, из какой семьи и так далее. При этом я знаю девушку, с которой он встречался до свадьбы. И есть ощущение, что эта девушка узнала именно из соцсетей о том, что он женился. Просто иногда хочется понять, что вам такого сделал человек, что вы так безжалостно и жестоко топите его? Откуда такая жестокость? Что с вами не так? Мы полтора года живём в ощущении апокалипсиса. Ну хоть какое-то сочувствие друг к другу проявите».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 6
Анна Климова   27.10.2023 - 18:57
А зачем его вообще обсуждать? Невидаль какая, какой-то актёришка в очередной раз женился, подумаешь ,событие века. читать далее>>
№ 5
nord   27.10.2023 - 18:43
Как женился,так ещё и разведётся. читать далее>>
№ 4
ну вообще   27.10.2023 - 12:32
Новость так новость! Заодно Варнава новые губы показала. Ура! читать далее>>
№ 3
Dima111   27.10.2023 - 01:28
Что-то мало верится в эту историю. Может его бывшая девушка недоговаривает что-то? Потому что втихую мало кто делает. В основном измены, но не брак. Это глупо и странно. Ждём новых подробностей. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:15
Да не может быть такого? Мне кажется или Петров специально так сделал, чтобы к его персоне было больше внимания. Могу сказать только одно - это некрасивый и неправильный поступок читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова фотографии
«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова фотографии
«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова фотографии
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