«Откуда такая жестокость?»: Екатерина Варнава прокомментировала внезапную свадьбу Александра Петрова

Полтора месяца назад Александр Петров
обрушил на подписчиков (а также, видимо, на всех без исключения близких и друзей) новость
о своей скоропалительной женитьбе. Объявление Петрова было пропитано противоречиями и маниакальной возбуждённостью: артист сначала скороговоркой выложил информацию о своей новой супруге, вплоть до упоминания того, что «она
хорошей породы
из хорошей семьи», отметил её на фотографиях, а потом попросил не трогать её, и уважать их личную жизнь. Хотя ведь никто даже не спрашивал…
Спустя день в телеграм-каналах поползли слухи
о том, что Стася Милославская
, с которой Петров несколько лет встречался до свадьбы, узнала о своём расставании с актёром собственно из новости о его женитьбе. Эту версию косвенно подтвердила Екатерина Варнава
в интервью Сергею Мезенцеву
, отметив, что Петров поступил удивительно жестоко.
«Один всем известный артист недавно опубликовал фотографии со своей свадьбы — как он женился. И написал пост о том, как он встретился с этой своей женой, кто она, из какой семьи и так далее. При этом я знаю девушку, с которой он встречался до свадьбы. И есть ощущение, что эта девушка узнала именно из соцсетей о том, что он женился. Просто иногда хочется понять, что вам такого сделал человек, что вы так безжалостно и жестоко топите его? Откуда такая жестокость? Что с вами не так? Мы полтора года живём в ощущении апокалипсиса. Ну хоть какое-то сочувствие друг к другу проявите»
.
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