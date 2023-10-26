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Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин

26 октября
2023 год

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26 октября 2023
Ежедневно информационное пространство пополняется новыми фотосессиями из рекламных компаний и фешн-съёмок с участием звёзд. Кино-Театр.Ру решил не искать каждый раз повода к публикации красивых фотографий и запустил рубрику «Отдел кадров». В дебютном выпуске собрали для вас дайджест из самых ярких фотосессий второй половины октября. В объективе: Адель Экзаркопулос, Милла Йовович, Лили Коллинз, Элизабет Дебики, Ева Грин, Эбби Ли, Кэйли Спэни, Шарлотта Рэмплинг, Джаред Лето, Мадс Миккельсен, Ангелина Пахомова, Марион Котийяр, Кортни Кокс и Джиллиан Андерсон.

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Адель Экзаркопулос для журнала Flaunt

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Милла Йовович с семьёй для рекламной кампании H&M Holiday 2023

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Лили Коллинз в рекламной кампании Koradior

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Элизабет Дебики для кампании Dior Jewelry

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Ева Грин для Vogue Greece

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Эбби Ли для Pop Magazine

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Кейли Спэни для испанского издания "S Moda"

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Шарлотта Рэмплинг в новой кампании Massimo Dutti

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Джаред Лето для Numéro Netherlands

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Мадс Миккельсен для L'Officiel Hommes Italia

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Ангелина Пахомова для журнала «OK!»

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Марион Котийяр для W Magazine China

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Кортни Кокс для журнала Marie Claire US

Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин
фото: Джиллиан Андерсон для журнала Porter

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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:29
На семейной фотосессии как будто все маленькие Милы Йоловички. Очень между собой похожи, особенно на маму. Прекрасные детки. Кстати, фотосессии у всех актеров радуют снимками и образами. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:13
Мадс Миккельсен просто невероятный. Сколько харизмы уместилось в одном человеке. Это наверное единственный актёр, которому стареть очень идёт! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин фотографии
Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин фотографии
Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин фотографии
Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин фотографии
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