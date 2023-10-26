Отдел кадров: Джиллиан Андерсон, Джаред Лето и Ева Грин

Ежедневно информационное пространство пополняется новыми фотосессиями из рекламных компаний и фешн-съёмок с участием звёзд. Кино-Театр.Ру
решил не искать каждый раз повода к публикации красивых фотографий и запустил рубрику «Отдел кадров». В дебютном выпуске собрали для вас дайджест из самых ярких фотосессий второй половины октября. В объективе: Адель Экзаркопулос
, Милла Йовович
, Лили Коллинз
, Элизабет Дебики
, Ева Грин
, Эбби Ли
, Кэйли Спэни
, Шарлотта Рэмплинг
, Джаред Лето
, Мадс Миккельсен
, Ангелина Пахомова
, Марион Котийяр
, Кортни Кокс
и Джиллиан Андерсон
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фото: Адель Экзаркопулос для журнала Flaunt
фото: Милла Йовович с семьёй для рекламной кампании H&M Holiday 2023
фото: Лили Коллинз в рекламной кампании Koradior
фото: Элизабет Дебики для кампании Dior Jewelry
фото: Ева Грин для Vogue Greece
фото: Эбби Ли для Pop Magazine
фото: Кейли Спэни для испанского издания "S Moda"
фото: Шарлотта Рэмплинг в новой кампании Massimo Dutti
фото: Джаред Лето для Numéro Netherlands
фото: Мадс Миккельсен для L'Officiel Hommes Italia
фото: Ангелина Пахомова для журнала «OK!»
фото: Марион Котийяр для W Magazine China
фото: Кортни Кокс для журнала Marie Claire US
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