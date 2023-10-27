В сети появилось видео кинопроб Бритни Спирс на главную роль в «Дневнике памяти»

24 октября в продажу вышли мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне», за которыми последовало массированное промо в виде неизвестных ранее фактов и деталей из биографии певицы. Одним из таких фактов стало прослушивание Бритни на главную роль в фильме «Дневник памяти». Тут же в сети появилось видео кинопроб Бритни - певица исполняет эпизод, в котором её героиня сообщает герою Райана Гослинга, что планирует выйти за другого мужчину.
В комментарии изданию Daily Mail директор по кастингу Мэтью Барри признался, что Спирс и Рэйчел МакАдамс были главными претендентками на эту роль, обойдя Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Клэр Дэйнс и Джессику Бил. И выбор между Бритни и Рэйчел оказался нелёгким, потому что «Бритни была не просто хороша — она была феноменальна». Роль в итоге досталась МакАдамс. В мемуарах Бритни пишет, что отказалась от роли ради записи альбома «In the Zone». Кстати, с Гослингом Бритни была знакома с детства — они вместе участвовали в съёмках шоу «Клуб Микки Мауса».
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