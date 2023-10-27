Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии

Сегодня в соцсетях VK и Одноклассники вышел первый выпуск документального сериала о российском виноделии «Вино и люди», офлайн-премьера которого состоялась 26 октября в кинотеатре «Иллюзион». Ведущими сериала стали актёр Вячеслав Чепурченко и винный эксперт Влада Лесниченко. Чепурченко играет неофита с кучей стереотипов, а Влада помогает ему понять, что в России умеют делать хорошее вино.
фото: Вячеслав Чепурченко с женой
Всего в сериале 4 получасовых серии, каждая из которых посвящена одному сорту вина, а хронология рассказа соответствует порядку подачи вина на званом ужине: игристое, белое, розе и красное.
обсуждение >>