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Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии

27 октября
2023 год

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27 октября 2023
Сегодня в соцсетях VK и Одноклассники вышел первый выпуск документального сериала о российском виноделии «Вино и люди», офлайн-премьера которого состоялась 26 октября в кинотеатре «Иллюзион». Ведущими сериала стали актёр Вячеслав Чепурченко и винный эксперт Влада Лесниченко. Чепурченко играет неофита с кучей стереотипов, а Влада помогает ему понять, что в России умеют делать хорошее вино.

Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии
фото: Вячеслав Чепурченко с женой

Всего в сериале 4 получасовых серии, каждая из которых посвящена одному сорту вина, а хронология рассказа соответствует порядку подачи вина на званом ужине: игристое, белое, розе и красное.
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№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 19:02
Мммм а это интересная идея. Мне всегда было интересно как у нас готовят вино и какое однозначно заслуживает внимание. Обязательно буду смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии фотографии
Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии фотографии
Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии фотографии
Истина в вине: Вячеслав Чепурченко представил сериал о российском виноделии фотографии
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