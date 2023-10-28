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Сериал «СашаТаня» попал в Книгу Рекордов России

28 октября
2023 год

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28 октября 2023

Сериал «СашаТаня» – спин-офф ситкома «Универ», который идёт в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны, попал в Книгу Рекордов России как самый продолжительный спин-офф за всю историю российского телевидения. «СашаТаня» не расстаётся со зрителями уже 10 лет и 5 дней. Свой рекорд сериал о дружной семье Сергеевых и их друзьях установил в год 25-летия канала ТНТ.

Диплом из рук главного редактора Книги Рекордов России Станислава Коненко получили исполнители главных ролей Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян, а также креативные продюсеры.

Сериал «СашаТаня» попал в Книгу Рекордов России
фото: Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Станислава Коненко и креативные продюсеры
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