Сериал «СашаТаня» попал в Книгу Рекордов России

«Цикады»: Детки в клетке
Школьный триллер про вечеринку, после которой одноклассники оказались в полиции
2 комментария
Сериал «СашаТаня» – спин-офф ситкома «Универ», который идёт в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны, попал в Книгу Рекордов России как самый продолжительный спин-офф за всю историю российского телевидения. «СашаТаня» не расстаётся со зрителями уже 10 лет и 5 дней. Свой рекорд сериал о дружной семье Сергеевых и их друзьях установил в год 25-летия канала ТНТ.
обсуждение >>