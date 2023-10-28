Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера»

Дэниел Рэдклифф снимет документальный фильм под названием David Holmes: The Boy Who Lived («Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил») о своём дублёре Дэвиде Холмсе, который пострадал на съёмках «Гарри Поттера» и остался парализованным.
фото: Дэниел Рэдклифф и Дэвид Холмс
Инцидент произошёл во время съёмок фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I». Дэвид принимал участие в сцене со взрывом: он должен был отлететь с помощью тросов и совершить контролируемое падение.
Однако он отлетел неудачно и ударился спиной об стену. Во время удара Холмс получил серьёзную травму позвоночника и остался парализованным. В фильм войдут архивные кадры, а также записи разговоров Рэдклиффа с дублёром.
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