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Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера»

28 октября
2023 год

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28 октября 2023
Дэниел Рэдклифф снимет документальный фильм под названием David Holmes: The Boy Who Lived («Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил») о своём дублёре Дэвиде Холмсе, который пострадал на съёмках «Гарри Поттера» и остался парализованным.

Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера»
фото: Дэниел Рэдклифф и Дэвид Холмс

Инцидент произошёл во время съёмок фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I». Дэвид принимал участие в сцене со взрывом: он должен был отлететь с помощью тросов и совершить контролируемое падение.

Однако он отлетел неудачно и ударился спиной об стену. Во время удара Холмс получил серьёзную травму позвоночника и остался парализованным. В фильм войдут архивные кадры, а также записи разговоров Рэдклиффа с дублёром.
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№ 1
babydylnova   28.10.2023 - 23:49
Какой ужас... Очень жаль каскадера( Такая нелепая травма обернулась серьезной преградой на всю жизнь. Даже не представляю, насколько было больно всей команде. Неужели ему никак не помочь? читать далее>>
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Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1

фотографии >>
Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера» фотографии
Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера» фотографии
Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера» фотографии
Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своём дублёре, пострадавшем на съёмках «Гарри Поттера» фотографии
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