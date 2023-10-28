Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере

«Я взяла гигантский перерыв в съёмках, потому что почувствовала, что есть так много других сторон моей жизни помимо карьеры, которые я хотела бы развить. Приятно было думать о съёмках в кино как о работе, а не как о стиле жизни. Для меня это был отличный способ не потерять себя», — сказала актриса, у которой есть 31-летний сын Джек от бывшего мужа, актёра Денниса Куэйда, и 18-летняя дочь Дейзи, которую она удочерила в 2006 году.
Новый фильм Мэг, в котором вместе с ней сыграл Дэвид Духовны, рассказывает о бывших любовниках, которым пришлось вместе провести ночь в аэропорту из-за снежной бури: «Идея фильма пришла ко мне во время карантина. Суть в том, что эти два человека вынужденно застряли вместе. Мне нравится идея, что им приходится находиться в одном пространстве, даже если они этого не хотят. И это в итоге исцеляет их. Это небольшая поездка на американских горках между двумя людьми, которые разбили друг другу сердце давным-давно», — рассказала Райан.
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