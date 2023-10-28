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Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере

28 октября
2023 год

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28 октября 2023
Мэг Райан снялась для обложки журнала People и объяснила, почему восемь лет не снималась в кино. Сейчас 61-летняя актриса фильмов «Когда Гарри встретил Салли» и «Неспящие в Сиэтле» готовится к выходу своего режиссёрского дебюта «Что происходит потом», для которого она сама написала сценарий, а также сыграла одну из главных ролей.

Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере

«Я взяла гигантский перерыв в съёмках, потому что почувствовала, что есть так много других сторон моей жизни помимо карьеры, которые я хотела бы развить. Приятно было думать о съёмках в кино как о работе, а не как о стиле жизни. Для меня это был отличный способ не потерять себя», — сказала актриса, у которой есть 31-летний сын Джек от бывшего мужа, актёра Денниса Куэйда, и 18-летняя дочь Дейзи, которую она удочерила в 2006 году.

Новый фильм Мэг, в котором вместе с ней сыграл Дэвид Духовны, рассказывает о бывших любовниках, которым пришлось вместе провести ночь в аэропорту из-за снежной бури: «Идея фильма пришла ко мне во время карантина. Суть в том, что эти два человека вынужденно застряли вместе. Мне нравится идея, что им приходится находиться в одном пространстве, даже если они этого не хотят. И это в итоге исцеляет их. Это небольшая поездка на американских горках между двумя людьми, которые разбили друг другу сердце давным-давно», — рассказала Райан.

Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере
фото: Кадр из фильма «Что происходит потом»
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№ 1
babydylnova   28.10.2023 - 23:50
Ой, да, я слышала про этот фильм. По-моему даже видела трейлер. Весьма романтично получилось. С удовольствием посмотрю. Тем более там два прекрасных актера снимаются. читать далее>>
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Когда Гарри встретил СаллиНеспящие в СиэтлеЧто происходит потом

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Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере фотографии
Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере фотографии
Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере фотографии
Мэг Райан объяснила, почему взяла перерыв в карьере фотографии
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