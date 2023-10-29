София Коппола рассказала, почему отказалась снимать «Сумерки»

София Коппола в разговоре с журналом Rolling Stone объяснила, почему отказалась снимать фильмы по романам Стефани Майер.
фото: Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет»
Режиссёру не понравилось отношение оборотня Джейкоба к маленькой дочери главных героев, описанное в последней части саги: «Я подумала, что вся эта история с «импринтингом» (так в романе называют взаимное влечение друг к другу. — Прим. ред.) оборотня с ребёнком была странной. Ребёнок. Слишком странно! Часть ранних «Сумерек» можно было бы снять интересным образом. Я подумала, что было бы весело снять роман о подростках-вампирах, но последняя часть заходит очень далеко», – поделилась София.
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