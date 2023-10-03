Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв

Спутник телезрителя
30 сентября, 21:20, РЕН ТВ
Новости кино
Канал в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам
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Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
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Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Выдающийся французский режиссер отмечает юбилей
Новости кино
Премьера сериала, спродюсированного Валерием Тодоровским, состоится на Первом канале
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