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Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв

3 октября
2023 год

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3 октября 2023
2 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера «Осьминог», в котором героини Марии Мироновой, Сабины Ахмедовой, Натальи Рудовой и Анфисы Черных попадают на экспериментальный групповой сеанс к психотерапевту в исполнении Даниила Воробьёва. Воробьёв который давно отнял у Александра Петрова звание Любимого актёра Кино-Театра.Ру сыграл в фильме 8 разных персонажей и перевоплощался с такой отдачей, что, согласно легенде, чуть не умер на съёмочной площадке. А прообразом для ипостаси психотерапевта послужил доктор Курпатов.

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Даниил Воробьёв

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Анфиса Черных

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Наталья Рудова

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Мария Миронова

Премьеру посетили Стася Милославская, Даниил Вершинин, Матвей Лыков, Леонид Якубович, Александра Киселёва и другие.

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Алена Чехова

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Виктория Дайнеко

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Батишта

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Даниил Вершинин

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Ксения Суркова

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Леонид Якубович

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Матвей Лыков

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Стася Милославская

Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв
фото: Юлия Михалкова и Мария Кравченко

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Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв фотографии
Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв фотографии
Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв фотографии
Групповой сеанс: Мария Миронова, Наталья Рудова и Даниил Воробьёв фотографии
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