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Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном

3 октября
2023 год

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3 октября 2023

После неполных четырёх лет брака 37-летняя Джоди Тёрнер-Смит и 45-летний Джошуа Джексон разводятся. Об этом сообщает издание «People» со ссылкой на источник.

Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном

Инициатором развода выступила Джоди, запросив у суда совместную опеку над их с Джошуа трёхлетней дочерью. Актёры познакомились на 40-летнем юбилее певца Ашера в 2018 году. Джоди призналась в одном из интервью, что Джексон нравился ей ещё со времен сериала «Бухта Доусона».

Ещё в мае этого года в эфире шоу Энди Коэна Джексон рассказывал, как с первого взгляда понял, что Джоди «та самая единственная». Джоди тоже осыпала своего мужа комплиментами. Так что новость о разводе стала неожиданностью для всех, кто следил за этой парой.
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Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном фотографии
Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном фотографии
Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном фотографии
Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном фотографии
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