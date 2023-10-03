Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном

что почитать?

Канал в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам

Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном

Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему