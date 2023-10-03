Джоди Тёрнер-Смит подала на развод с Джошуа Джексоном

После неполных четырёх лет брака 37-летняя Джоди Тёрнер-Смит
и 45-летний Джошуа Джексон
разводятся. Об этом сообщает
издание «People» со ссылкой на источник.
Инициатором развода выступила Джоди, запросив у суда совместную опеку над их с Джошуа трёхлетней дочерью. Актёры познакомились на 40-летнем юбилее певца Ашера в 2018 году. Джоди призналась в одном из интервью, что Джексон нравился ей ещё со времен сериала «Бухта Доусона»
.
Ещё в мае этого года в эфире шоу Энди Коэна
Джексон рассказывал, как с первого взгляда понял, что Джоди «та самая единственная». Джоди тоже осыпала своего мужа комплиментами. Так что новость о разводе стала неожиданностью для всех, кто следил за этой парой.
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