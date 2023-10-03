Александр Незлобин рассказал, за что его брат сидит в тюрьме

Стендап-комик, сценарист и режиссёр Александр Незлобин оказался в числе артистов, которые уехали из России по политическим причинам, ясно выразив своё отношение к спецоперации. Сейчас Александр живёт в Лос-Анджелесе, выступает в стендап-клубах и подрабатывает в Uber. Уже после отъезда Александра его старшего брата Максима, который работал начальником управления культуры Полевского городского округа Свердловской области, обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. В интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Незлобин рассказал о деле брата, а также о том, как некий адвокат предлагал ему «вернуться и покаяться», чтобы брату заменили реальный срок на условный.
В интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Незлобин рассказал о деле брата, а также о том, как некий адвокат предлагал ему «вернуться и покаяться», чтобы брату заменили реальный срок на условный.
фото: Александр Незлобин
«Да, мой брат сидит в тюрьме. Он осуждён по статье «Коррупция», он был членом Единой России, кстати. Когда всё случилось, я позвонил адвокату, сказал, что есть случай с братом, и я не хочу знать, преступник он или нет, но я готов оплатить услуги адвоката. У нас умер отец, началась война, а потом брата обвинили. Три события.
Мы с братом переписывались, сейчас у нас пропала связь, его перевели в другое место, я ему на новый адрес пока не писал. А так переписывались о детстве, о родителях, книжки я ему присылал. У них есть мобильное приложение специальное, ты можешь заключённому деньги послать, оплатить ему еду в киоске. Брат всегда писал, что ему ничего не надо».
«Смысл дела в том, что он выписывал фиктивным работникам зарплату, которую потом забирал и на эти деньги проводил мероприятия. Наверняка что-то он мог и присваивать, я не собираюсь никого оправдывать. Но я не вижу у него накопленных богатств. Я ему всё это время занимал деньги. Много ему помогал и его семье.
фото: Максим Незлобин
Особо крупный размер там один миллион двести тысяч. Когда всё это началось, я говорю адвокату: «Можно я отдам?» Сейчас уже дошло до 15 миллионов. И прокурор запрашивал 9 лет строгого режима, брату дали 5 лет общего. И вот он уже второй год отбывает срок.
У него 7 сентября [была] кассация — это последний момент, когда можно доказать свою невиновность. Я видел, что есть в деле нестыковки. Я начал искать контакты в Екатеринбурге и мне посоветовали переговорить с одним адвокатом. И вот в день рождения моей дочери в 4 утра звонит этот адвокат и говорит: «Я всё придумал, Александр. Действуем в рамках закона. Ты летишь в Екатеринбург. Я тебя встречаю на границе (видимо, Лос-Анджелеса с Екатеринбургом) и везу тебя лично на машине в Екатеринбург, мы даём пресс-конференцию, ты говоришь: «Родина в опасности, я покаялся». И всё будет хорошо. Ты всей семьёй летишь. Я за вас всех отвечаю головой. Брат выходит, ему заменяют срок на условный. Более того, тебя реабилитируют обратно на телевидении, у тебя втрое больше работы, мы тебя любим и ты нам здесь нужен».
Александр отметил, что этот человек не является представителем власти и не может давать подобные гарантий. И что скорее всего, всё сказанное - его личная инициатива и попытка выслужиться. Однако комика это предложение обескуражило и заставило задуматься: «Мой брат находится в тюрьме. А значит, его можно использовать как средство давления на меня. И никто не гарантирует, что этого не произойдёт».
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