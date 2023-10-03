«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции

Комик, сценарист и режиссёр Александр Незлобин
выступил против спецоперации и уехал с семьёй в Лос-Анджелес. В интервью Катерине Гордеевой
(признана Минюстом РФ иноагентом) Александр рассказал о жизни в эмиграции и заработках.
Ещё за несколько лет назад Незлобин жил на два города, пробуя свои силы в англоязычном стендапе. «Я последние, наверное, лет десять пытался пожить в Америке и попробовать себя в жанре стендапа в американской комедии. У меня был идеальный план: мне уже наскучило выступать в России в стендапе, и я последние годы посвятил режиссёрской карьере. Я стал наконец успешным режиссёром в России и начинающим комиком в Штатах. И это идеально, потому что моя финансовая жизнь и жизнь моей семьи не зависят от моего успеха в США. Я снимаю кино в России, а во время постпродакшена, который можно делать дистанционно, я уже ехал сюда. После начала спецоперации этот план рухнул. Потому что, скорее всего, я не смогу снимать в России, а уж после этого интервью я буду ещё дальше от этой возможности.
Я не из этих, кто говорит: «Всё, больше никогда, нет, Россия». Я очень люблю Россию, просто её власть пошла по ужаснейшему пути, с которым я не согласен. Собственно, это меня и вытолкнуло»
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До спецоперации Незлобин выступал в клубах Лос-Анджелеса только с англоязычными номерами. Но после эмиграции желание выступать на русском усилилось многократно. «Оказавшись в Лос-Анджелесе, я так сильно захотел работать именно на русском языке и мне так захотелось выходить на сцену. Видимо, из-за того, как работает стендап, когда ты чувствуешь боль, рефлексируешь, переживаешь и выходишь на сцену её разряжать — у себя, и у зала»
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К тому же, сольные выступления на русском дают возможность заработать, в то время как выступления на «открытом микрофоне» для англоговорящей публики, наоборот, требуют затрат.
«Ты не зарабатываешь на открытом микрофоне. Ты платишь пять долларов, чтобы выступить пять минут. А вот если сольник — ну давай посчитаем. Допустим, 200 мест по 35 долларов за билет. Еще клуб берёт минус 30 процентов, минус менеджмент… В районе 2,5—3 тысяч долларов, наверное, комик может заработать при полной посадке. В России три тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд 60 - 100 тысяч рублей за концерт, достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы заработать 1000 долларов, может уйти десять лет»
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Однако попытки завоевать признание американской публики Александр не оставляет. «Я, по идее, должен русскоязычные выступления отодвинуть, ходить на курсы английского и приходить выступать на шоу среди настоящих американцев. Но я так уже не могу сделать. Мне же ещё надо есть. И мне хочется выступать на русском. В русской комедии я пытаюсь поговорить о чём-то, поразмышлять. А в английской комедии я просто пытаюсь насмешить аудиторию и просто найти свой голос хотя бы. Но русскоязычное творчество качает англоязычное и наоборот. Шутки на русском переводишь на английском — и рождается что-то новое»
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Александр отметил усталость аудитории от актуальных новостей и событий. «Я понимаю по русскоязычной публике, как люди вообще не хотят про это слушать. Ты только начинаешь говорить про какой-то неподнятый стульчак и бытовые проблемы, и видно, как некоторые залы прям выдыхают. И ты чувствуешь, что: «Чувак, мы с этим живём до твоего выступления и после твоего выступления мы уткнёмся в телеграм-каналы, мы сейчас хотим вообще отключиться»
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Александр живёт на деньги от выступлений и подработки водителем в Uber. Комик признался, что он не жалеет об эмиграции и вполне осознавал все финансовые риски, которые его ожидают. «Я каждый месяц удивляюсь, каким образом мне удалось за всё заплатить. Горит большой костёр, он всё время гаснет, а я туда кидаю доллары. И сколько бы туда не бросил, он на следующий день погасает. Но пока я не жалею ни о чём… У меня сейчас на балансе 300 долларов. Я счастлив тем, что я могу ездить со своими концертами зарабатывать хоть какие-то деньги, которых хватит на еду»
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