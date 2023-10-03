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«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции

3 октября
2023 год

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3 октября 2023

Комик, сценарист и режиссёр Александр Незлобин выступил против спецоперации и уехал с семьёй в Лос-Анджелес. В интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Александр рассказал о жизни в эмиграции и заработках.

«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции

Ещё за несколько лет назад Незлобин жил на два города, пробуя свои силы в англоязычном стендапе. «Я последние, наверное, лет десять пытался пожить в Америке и попробовать себя в жанре стендапа в американской комедии. У меня был идеальный план: мне уже наскучило выступать в России в стендапе, и я последние годы посвятил режиссёрской карьере. Я стал наконец успешным режиссёром в России и начинающим комиком в Штатах. И это идеально, потому что моя финансовая жизнь и жизнь моей семьи не зависят от моего успеха в США. Я снимаю кино в России, а во время постпродакшена, который можно делать дистанционно, я уже ехал сюда. После начала спецоперации этот план рухнул. Потому что, скорее всего, я не смогу снимать в России, а уж после этого интервью я буду ещё дальше от этой возможности.
Я не из этих, кто говорит: «Всё, больше никогда, нет, Россия». Я очень люблю Россию, просто её власть пошла по ужаснейшему пути, с которым я не согласен. Собственно, это меня и вытолкнуло».

До спецоперации Незлобин выступал в клубах Лос-Анджелеса только с англоязычными номерами. Но после эмиграции желание выступать на русском усилилось многократно. «Оказавшись в Лос-Анджелесе, я так сильно захотел работать именно на русском языке и мне так захотелось выходить на сцену. Видимо, из-за того, как работает стендап, когда ты чувствуешь боль, рефлексируешь, переживаешь и выходишь на сцену её разряжать — у себя, и у зала».

«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции

К тому же, сольные выступления на русском дают возможность заработать, в то время как выступления на «открытом микрофоне» для англоговорящей публики, наоборот, требуют затрат.

«Ты не зарабатываешь на открытом микрофоне. Ты платишь пять долларов, чтобы выступить пять минут. А вот если сольник — ну давай посчитаем. Допустим, 200 мест по 35 долларов за билет. Еще клуб берёт минус 30 процентов, минус менеджмент… В районе 2,5—3 тысяч долларов, наверное, комик может заработать при полной посадке. В России три тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд 60 - 100 тысяч рублей за концерт, достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы заработать 1000 долларов, может уйти десять лет».

Однако попытки завоевать признание американской публики Александр не оставляет. «Я, по идее, должен русскоязычные выступления отодвинуть, ходить на курсы английского и приходить выступать на шоу среди настоящих американцев. Но я так уже не могу сделать. Мне же ещё надо есть. И мне хочется выступать на русском. В русской комедии я пытаюсь поговорить о чём-то, поразмышлять. А в английской комедии я просто пытаюсь насмешить аудиторию и просто найти свой голос хотя бы. Но русскоязычное творчество качает англоязычное и наоборот. Шутки на русском переводишь на английском — и рождается что-то новое».

«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции

Александр отметил усталость аудитории от актуальных новостей и событий. «Я понимаю по русскоязычной публике, как люди вообще не хотят про это слушать. Ты только начинаешь говорить про какой-то неподнятый стульчак и бытовые проблемы, и видно, как некоторые залы прям выдыхают. И ты чувствуешь, что: «Чувак, мы с этим живём до твоего выступления и после твоего выступления мы уткнёмся в телеграм-каналы, мы сейчас хотим вообще отключиться».

Александр живёт на деньги от выступлений и подработки водителем в Uber. Комик признался, что он не жалеет об эмиграции и вполне осознавал все финансовые риски, которые его ожидают. «Я каждый месяц удивляюсь, каким образом мне удалось за всё заплатить. Горит большой костёр, он всё время гаснет, а я туда кидаю доллары. И сколько бы туда не бросил, он на следующий день погасает. Но пока я не жалею ни о чём… У меня сейчас на балансе 300 долларов. Я счастлив тем, что я могу ездить со своими концертами зарабатывать хоть какие-то деньги, которых хватит на еду».
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«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции фотографии
«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции фотографии
«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции фотографии
«У меня сейчас 300 долларов на счету»: Александр Незлобин о заработках в эмиграции фотографии
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