В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель

Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»
Съемки картины с Сергеем Никоненко, Алексеем Шевченковым, Александром Лыковым и другими известными актерами прошли в Крыму
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26 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального эксплейн-альманаха «Живите лучшую жизнь». Сериал посвящён изменениям, которые произошли с пятью главными сферами жизни за последнее время. Пять молодых режиссёров исследуют, как эти изменения повлияли на качество жизни человека в современном городе. Гостями премьерного показа стали Мила Ершова, Ксения Дукалис, Денис Симачёв, Елена Кулецкая, Татьяна Струженкова, Григорий Служитель, Дмитрий Коваль, Денис Кукояка, Анна Богомолова и многие другие.
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