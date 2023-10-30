В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель

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Закончились съемки «Ждуна» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»

В ночь с 30 на 31 октября, 01:40, ТНТ

Актеру было 54 года

«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября

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В сети появилось видео кинопроб Бритни Спирс на главную роль в «Дневнике памяти»

Это могло бы быть совершенно другое кино