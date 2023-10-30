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В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель

30 октября
2023 год

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30 октября 2023

26 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального эксплейн-альманаха «Живите лучшую жизнь». Сериал посвящён изменениям, которые произошли с пятью главными сферами жизни за последнее время. Пять молодых режиссёров исследуют, как эти изменения повлияли на качество жизни человека в современном городе. Гостями премьерного показа стали Мила Ершова, Ксения Дукалис, Денис Симачёв, Елена Кулецкая, Татьяна Струженкова, Григорий Служитель, Дмитрий Коваль, Денис Кукояка, Анна Богомолова и многие другие.

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Мила Ершова

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Ксения Дукалис

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Денис Симачёв

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Григорий Служитель

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Дмитрий Коваль

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Елена Кулецкая

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Анита Запороцкова и Владимир Аверьянов

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Татьяна Струженкова

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Денис и Елена Кукояка

В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель
фото: Анна Богомолова

С 4 ноября все пять серий веб-сериала «Живите лучшую жизнь» будут доступны на Кинопоиске.
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В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель фотографии
В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель фотографии
В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель фотографии
В ногу со временем: Мила Ершова, Ксения Дукалис и Григорий Служитель фотографии
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