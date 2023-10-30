Огонь, вода и медные трубы: Денис Никифоров рассказал о забавных случаях со съёмок «Молодежки»

Сегодня на СТС состоялась премьера реюниона «Молодёжка. 10 лет»
, приуроченная к годовщине выхода спортивной драмы. В юбилейном шоу Денис Никифоров
рассказал о забавных случаях со съёмок и раскрыл всю правду о сериале.
В шоу Денис также признался, что поклонницы «Молодёжки»
задают ему один и тот же вопрос: существует ли тренер Сергей Макеев? «Девочки, хочу вас разочаровать: он, можно сказать, идеален, но в жизни таких, конечно же, нет»
, — ответил он. По словам актёра, его сын и дочь долгое время верили, что он работает хоккейным тренером, а младший коллега Иван Мулин
и сейчас записан в телефоне как сын: «До сих пор Ванька говорит: «Пап, привет». Самое ценное для меня, что наши парни состоялись в профессии. Ведь мы их вытянули со студенческой скамьи. Помню, как писали для них объяснительные, освобождали от экзаменов»
.
Актёры делятся, что за семь лет собралось такое количество подарков и писем, что можно открыть музей сериала: «Как-то тренировались в Подольске, тогда триста девчонок из массовки закидали лёд записками»
, — вспоминает Илья Коробко
. «А я помню, как мы ездили в Казань, где собралось три тысячи человек. В какой-то момент нам нужно было уходить. Так вот, нас уводили с ОМОНом»
, — добавляет Матвей Зубалевич
.
Вместе с актёрами огонь, воду и медные трубы прошли и их вторые половинки: «Это сейчас Ия всё прекрасно понимает, но так было не всегда
, — рассказывает Игорь Огурцов
. — Она юрист, поэтому поначалу ей казалось странным, что ко мне постоянно подходят, просят сфотографироваться. Чтобы показать ей профессию изнутри, брал её на съёмки. Она знала всех на площадке. Но, понятное дело, когда бывали сцены с поцелуями, я чувствовал взгляд Ии на себе»
.
Выпуск шоу можно посмотреть на официальном YouTube-канале СТС
.
обсуждение >>