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«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем

30 октября
2023 год

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30 октября 2023

Анна Хилькевич стала героиней шоу Ляйсан Утяшевой, в котором рассказала о непростых отношениях с мужем, бизнесменом Артуром Волковым. Супруги вместе уже больше десяти лет и воспитывают двоих дочерей.

«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем

По словам актрисы, им удалось пройти через сложнейший кризис в отношениях и научиться понимать друг друга лучше: «Даже если муж меня не поддерживает, всё равно я его люблю. Тарелки уже не летят и дверь не хлопает во время ссор. Раньше было. Я реактивная, эмоциональная, импульсивная. Я поэтому ушла во всякие духовные штуки. Потому что ещё и при тревожности можно вообще улететь кукухой. А ещё ведь, когда ты артист, ты должен свой внутренний мир раскачивать. Можно сойти с ума. Поэтому я ушла в духовные практики, чтобы справиться. Раньше мы ругались вот так, теперь мы ругаемся интеллигентно, мы разговариваем», – рассказала Хилькевич. Однако к психологам Анна не обращалась. Актриса сказала, что с первым мужем Антоном Покрепой развелась как раз после того, как пошла на терапию: «Больше я такой ошибки не допущу», — сказала она.

С нынешним супругом, по словам Анны, она находится на «совершенно другом, взрослом этапе» благодаря разговорам и попыткам понять друг друга: «Я его вижу сейчас как отдельного человека. С его собственными желаниями, мыслями, минусами, плюсами. А не того нарисованного, кого любила я. Нужно сесть с мужем и попробовать активное слушание, мамам с ребёнком это будет понятно. Надо попытаться понять, что он чувствует, не просто слушать, а пытаться посмотреть на ситуацию его глазами».

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«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем фотографии
«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем фотографии
«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем фотографии
«Теперь мы ругаемся интеллигентно»: Анна Хилькевич рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем фотографии
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