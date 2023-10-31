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«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем

31 октября
2023 год

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31 октября 2023

Режиссёр-ювелир Валерия Гай Германика объявила в своём Телеграм-канале о разводе с мужем, бизнесменом Денисом Молчановым. Судя по характеру написанного, расставание Валерия переносит тяжело: «Всё кончено: что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто её знает. Развод может убить меня как ружьё, но если я сниму фильм про себя, я смогу всё. Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой».

«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем
фото: Денис и Валерия

Чуть позже Германика опубликовала видео, в котором рассказала о поддержке друзей и коллег на работе (в данный момент она снимает второй сезон «Обоюдного согласия»): «Теперь, когда я перестала хранить эту тайну, которая душила меня: может, мне станет полегче».

«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем

Германика вышла замуж за Молчанова в 2019 году и родила ему сына Августа. Её дочерей Октавию и Северину Денис удочерил — чем совершенно восхитил Валерию. В одном из интервью режиссёр уверенно говорила о том, что проживёт с ним всю оставшуюся жизнь.
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«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем фотографии
«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем фотографии
«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем фотографии
«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем фотографии
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