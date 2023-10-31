«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем

Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин стали «Витязями»
На Пятом канале 6 ноября состоится премьера древнерусского детектива с участием Евгения и Полины Сидихиных
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Режиссёр-ювелир Валерия Гай Германика объявила в своём Телеграм-канале о разводе с мужем, бизнесменом Денисом Молчановым. Судя по характеру написанного, расставание Валерия переносит тяжело: «Всё кончено: что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто её знает. Развод может убить меня как ружьё, но если я сниму фильм про себя, я смогу всё. Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой».
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