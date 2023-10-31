СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены

Издание «People», ссылаясь на многочисленные источники, доводит до нашего сведения
, что Ченнинг Татум
и Зои Кравиц
помолвлены. Естественно, не обошлось без доказательств в виде снимка папарацци — пару засняли на одной из вечеринок по случаю Тыквенного Спаса Хэллоуина в костюмах героев фильма «Ребёнок Розмари»
, и на безымянном пальце у Зои поблескивало гигантское помолвочное кольцо.
Актёры познакомились на кастинге режиссёрского дебюта Зои «Pussy Island» в 2021 году — Татум пробовался на роль, но в итоге стал ухаживать и всячески опекать свою работодательницу.
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