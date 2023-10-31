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СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены

31 октября
2023 год

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31 октября 2023
Издание «People», ссылаясь на многочисленные источники, доводит до нашего сведения, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены. Естественно, не обошлось без доказательств в виде снимка папарацци — пару засняли на одной из вечеринок по случаю Тыквенного Спаса Хэллоуина в костюмах героев фильма «Ребёнок Розмари», и на безымянном пальце у Зои поблескивало гигантское помолвочное кольцо.

СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены

Актёры познакомились на кастинге режиссёрского дебюта Зои «Pussy Island» в 2021 году — Татум пробовался на роль, но в итоге стал ухаживать и всячески опекать свою работодательницу.
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СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц помолвлены фотографии
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