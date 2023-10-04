Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников

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Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
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3 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера нового фильма Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги», который сегодня вышел в широкий прокат. В основе сюжета – борьба любителей видеоигр с верхушкой Уолл-Стрит, которая решила разорить маленькую сеть магазинов. Среди гостей были Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада, Карина Андоленко, Макар Хлебников, Евгения Малахова и многие другие.
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