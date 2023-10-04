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Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников

4 октября
2023 год

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4 октября 2023

3 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера нового фильма Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги», который сегодня вышел в широкий прокат. В основе сюжета – борьба любителей видеоигр с верхушкой Уолл-Стрит, которая решила разорить маленькую сеть магазинов. Среди гостей были Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада, Карина Андоленко, Макар Хлебников, Евгения Малахова и многие другие.

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Елена Ксенофонтова

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Ирина Хакамада

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Евгения Малахова

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Карина Андоленко

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Макар Хлебников

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Андрей Фомин и Ксения Ратушная

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Елена Старостина

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Алена Апина с дочерью

Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников
фото: Андрей Батт
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Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников фотографии
Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников фотографии
Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников фотографии
Взлом системы: Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада и Макар Хлебников фотографии
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