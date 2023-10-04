Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу

Аня Тейлор-Джой и музыкант Малкольм Макрейсыграли свадьбу в Венеции. На торжественной церемонии присутствовало множество звёздных гостей, среди которых особенно выделялась Джулия Гарнер.
фото: Аня Тейлор-Джой в свадебном платье
фото: Джулия Гарнер в окружении гостей
фото: Джулия Гарнер в окружении гостей
Аня и Малкольм встречаются с 2021 года. Слухи о помолвке появились в июне прошлого года, когда на одном из добытых папарацци снимков поклонники актрисы разглядели на её руке помолвочное кольцо. Впервые Аня и Малкольм появились на публике как пара на оскаровской вечеринке журнала «Vanity Fair».
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