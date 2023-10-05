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Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина

5 октября
2023 год

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5 октября 2023

4 октября в московском ресторане The Toy состоялась закрытая премьера режиссёрского дебюта Дарьи Мороз – сериала «Секс. До и после». Среди гостей показа были актёры шоу Яна Кошкина, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Игорь Верник, Олег Гаас и Даша Верещагина, а также Марьяна Спивак, Светлана Камынина, Ингрид Олеринская и многие другие.

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Дарья Мороз

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Григорий Калинин

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Анна Снаткина

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Яна Кошкина

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Ангелина Стречина

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Ингрид Олеринская

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Светлана Камынина

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Олег Гаас

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Антон Кузнецов и Марьяна Спивак

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Игорь Верник и Дарья Мороз

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Игорь Верник и Дарья Мороз

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Даша Верещагина

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина
фото: Гавриил Гордеев
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