Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина

Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»
В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива
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4 октября в московском ресторане The Toy состоялась закрытая премьера режиссёрского дебюта Дарьи Мороз – сериала «Секс. До и после». Среди гостей показа были актёры шоу Яна Кошкина, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Игорь Верник, Олег Гаас и Даша Верещагина, а также Марьяна Спивак, Светлана Камынина, Ингрид Олеринская и многие другие.
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