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Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак

6 октября
2023 год

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6 октября 2023
5 октября в кинотеатре Каро 11 «Октябрь» состоялась премьера фильма Гарика Петросяна «Вася не в себе», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный. В основе сюжета – классическая история о том, как богач и «маленький человек» меняются местами, – точнее, как успешный столичный бизнесмен после сильной аварии обнаруживает себя героем анекдотов про гастарбайтеров. Среди гостей премьеры были Зепюр Прилучная-Брутян, Ирина Безрукова, Лиза Моряк, Эвелина Блёданс, Роман Юнусов, Алёна Чехова, Катя Кабак, Дмитрий Красилов, Женя Малахова и многие другие.

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Ирина Безрукова

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Лиза Моряк

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Эвелина Блёданс

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Роман Юнусов

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Алёна Чехова

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Катя Кабак

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Дмитрий Красилов

Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак
фото: Женя Малахова
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