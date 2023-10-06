Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак

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Рецензии на фильмы «Дурные деньги»: Блогеры против волков Финансовый триллер по мотивам реальных событий

Новости кино Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»

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Интервью Артём Кошман: «В случае моего героя лень – двигатель прогресса» Исполнитель главной роли в сериале «Галя, у нас отмена!» — о супермаркетах, друзьях-барменах и бонусах XXI века

Новости кино Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября Остросюжетная криминальная драма выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier

Интервью Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью» Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном