Поменяться телами: Павел Прилучный, Лиза Моряк и Катя Кабак

Рецензии на фильмы
Финансовый триллер по мотивам реальных событий
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
Лайфстайл
Комик второй год живёт в Лос-Анджелесе
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Галя, у нас отмена!» — о супермаркетах, друзьях-барменах и бонусах XXI века
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Новости кино
Остросюжетная криминальная драма выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier
Интервью
Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
Новости кино
В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива
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