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Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

7 октября
2023 год

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7 октября 2023
Тильда Суинтон снялась в фотосессии для нового номера W Magazine, в которой вместе с фотографом Тимом Уокером воссоздала образы своих предков. Актриса вместе с творческой командой вдохновлялась работами американского художника 19 века Джона Сингера Сарджента, – на одном из портретов он изобразил прабабушку Тильды, родившуюся в Санкт-Петербурге.

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

«Она была моей Северной звездой. Самообладание, которое она олицетворяла, шик её независимости просто освещали меня и ставили на якорь», – вспоминает Суинтон портрет родственницы, висевший над телевизором в шотландском доме, где она провела детство.

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Проект стал для Тильды способом вспомнить о своих предках, воссоздав их образы. Съёмка проходила на территории загородного дома в Шотландии. В значимой для семьи Суинтон фотосессии также приняли участие сын и дочь актрисы, близнецы Ксавье и Онор, которым сейчас по 25 лет: «Для меня и моих детей — это вхождение в формы, созданные нашими предками, и движение сквозь них было своеобразным катарсисом и приданием сил», – поделилась Тильда.

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

На одном из кадров Тильда в образе солдата лежит на земле. В 1995 году актриса сделала похожую инсталляцию «Может быть», для которой семь дней пролежала в стеклянном ящике. Но в данном случае гроб оказался выброшенным холодильным шкафом, используемым для защиты растений, а Суинтон в роли солдата — олицетворением своего отца, который во время Второй мировой войны служил генерал-майором в хозяйственной дивизии и потерял ногу.

«Глубокая скорбь и одиночество, достоинство исполненной службы и смирение от того, что он наконец-то занял своё место в длинном ряду тех, кто больше не стоит на ногах», — описала снимок Тильда.

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков
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Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков фотографии
Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков фотографии
Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков фотографии
Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков фотографии
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