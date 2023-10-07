Призраки прошлого: Тильда Суинтон снялась в фотосессии в образе своих предков

что почитать?

«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»

Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской

Новых исторических персонажей сыграли Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан, Сергей Новосад и другие

Премьера сериала «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой состоялась на платформе «Смотрим»

Бондарчук в образе путешественника и рекордсмена Конюхова

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих