«Кольца не было, срезал веточку»: Александр Петров рассказал, как сделал предложение жене

Александр Петров
в шоу «ОК на связи!» рассказал, при каких обстоятельствах сделал предложение своей жене Виктории
. По словам актёра, всё произошло настолько спонтанно, что пришлось обойтись подручными средствами: помолвочного кольца у него не было.
«Кольца не было, какую-то веточку я там срезал. Я говорю: «Слушай, выходи за меня замуж». Она говорит: «Да, хорошо». Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться. Вот и всё. Это был абсолютно искренний, спокойный порыв, который превратился, наверное, в главное событие в жизни за много лет»
, – поделился Петров.
Сама церемония получилась не менее спонтанной. Возлюбленные даже не успели обсудить формальную сторону замужества: «У неё спрашивает человек: «Вы берёте фамилию мужа?», а мы не успели об этом поговорить. Вика такая: «Да». Мы даже не успели это обсудить. Сейчас, конечно, она занимается переоформлением документов. Скоро ей дадут новый паспорт с другой фамилией»
.
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