«Я не хотела, чтобы страна перешла в руки малиновых пиджаков»: Наталья Варлей объяснила, почему голосовала за Зюганова

На президентских выборах 1996 года актриса Наталья Варлей
, не обратив внимания на широкомасштабную рекламную кампанию в пользу Ельцина, голосовала за Геннадия Зюганова
. Причину своего выбора актриса объяснила в новом выпуске
шоу Вячеслава Манучарова
.
«Мне хотелось сохранить страну, которая была духовным ориентиром всего мира. Пусть это был идеализм, пусть это была романтика, и мы не построили коммунизм и социализм, в которые перестали со временем верить, но тем не менее. У нас были бесплатные медицина и образование, профсоюзные путёвки. У нас была копеечная плата за квартиру, были одними из самых дешёвых в мире продукты питания, и это отмечали все, кто приезжал. Мне очень не хотелось, чтобы страна перешла в руки малиновых пиджаков с их длинноногими модельками с полутора извилинами, с этими конкурсами красоты. Мы всегда были не этим сильны.
Когда говорят, что Горбачёв мог спасти страну, построить другое общество, социализм с человеческим лицом, и что ему просто не дали пойти тем путём, которым он должен был идти. Я всё равно считаю, что Горбачёв и Ельцин — предатели страны. Они среагировали на лесть о любви и дружбе со стороны Запада, разрушили нашу армию, они уничтожили ракеты, оружие, закрылись наши заводы. К нам повалился ширпотреб. Грубо говоря, за пластмассовые бусы мы отдали им золото и слоновую кость. Как папуасы. А потом выяснилось, что никакой любви со стороны Запада нет. Часть людей и сегодня продолжает верить, что конец Советского Союза — это благо. Нет, не благо. Вот мы смотрим на Китай — страна сделала гигантский шаг, строя социализм. Но это стоит какой-то серьёзной дисциплины»
.
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