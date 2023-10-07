На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс

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Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

Новых исторических персонажей сыграли Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан, Сергей Новосад и другие

Премьера сериала «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой состоялась на платформе «Смотрим»

Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»

Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих