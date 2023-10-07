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На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс

7 октября
2023 год

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7 октября 2023
5 октября в театре Дэвида Коха в Нью-Йорке состоялся ежегодный гала-вечер в честь труппы балета Нью-Йорк Сити, которая отмечает в этом году 75-летний юбилей. На мероприятии побывали Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, Диана Крюгер и Норман Ридус, Наоми Уоттс, Джастин Теру и другие.

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Наоми Уоттс

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Норман Ридус и Диана Крюгер

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Джастин Теру

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Диана Аргон

На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс
фото: Молли Рингуолд
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На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс фотографии
На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс фотографии
На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс фотографии
На пуантах: Диана Крюгер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс фотографии
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