Рок-группа Dogstar, в которой Киану Ривз играет на басу, наконец-то выпустила первый за 20 с лишним лет молчания альбом «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees».Анонс пластинки состоялся в мае этого года, а уже в августе музыканты отправились колесить по Америке с четырёхмесячным гастрольным туром.