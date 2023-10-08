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Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон

8 октября
2023 год

Лайфстайл >>
8 октября 2023

Шэрон Стоун продолжает делиться историями о том, как пережитый 20 лет назад инсульт качественно изменил её жизнь. Напомним, что в 2001 году актриса чудом выжила после 9-дневного кровоизлияния в мозг. Актриса надолго выпала из медийного пространства, годами восстанавливаясь после болезни. После 20-летнего молчания Стоун начала регулярно поднимать тему здоровья и жизни с инвалидностью, чтобы повысить осведомленность в этой области. А также показать непарадную сторону жизни артистов.

Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон

«Долгое время мне хотелось делать вид, что у меня всё в порядке. На самом деле, мне нужно как минимум 8 часов непрерывного сна, чтобы мои таблетки для мозга действовали и у меня не было припадков. Так что, можно сказать, что я инвалид, и поэтому меня не очень-то часто нанимают на работу. Это реальность, с которой я живу последние 22 года, и сейчас мне хочется говорить об этом открыто».

Вспоминая процесс восстановления, Стоун говорит, что первое время постоянно заикалась и не очень хорошо могла видеть. Так же у неё длительное время были проблемы с памятью. «Я всё потеряла. Деньги. Опеку над сыном. Карьеру. Всё, что, как тебе кажется, делает тебя тобой и составляет твою жизнь. И большинство этих потерь так и не вернулись ко мне. Но я достигла состояния, когда я смирилась с этим».

«Я родом из сломанной семьи. Я выросла с уверенностью в том, что забота о другом человеке — мой удел. У меня ушло много времени на то, чтобы понять, что у меня есть собственная жизнь и я не обязана её подправлять для кого-то другого. И что совершенно нормально получать помощь и уход и быть человеком с ограниченными возможностями».
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Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон фотографии
Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон фотографии
Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон фотографии
Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон фотографии
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