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Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова

8 октября
2023 год

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8 октября 2023
На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера приключенческой драмы Михаила Расходникова «Дух Байкала». Картину на премьере представила съёмочная группа: режиссёр и актёры Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Илья Рязанов и Анастасия Цветкова.

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Бабуев Олег, Рязанов Илья и Куртанидзе Мосэ

Среди гостей премьеры были Сергей Зверев, Дарья Повереннова, Лянка Грыу, Елена Панова, Яна Крайнова, Дина Корзун, Ксения Суркова, Алена Чехова, Алина Насибуллина, Ангелина Загребина и многие другие.

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Сергей Зверев

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Дина Корзун

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Яна Крайнова

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Лянка Грыу

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Елена Панова

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Ангелина Загребина

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Алина Насибуллина

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Евгения Синицкая

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Владимир Левкин с женой

Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова
фото: Ксения Суркова

«Дух Байкала» в прокате с 19 октября 2023.

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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   8.10.2023 - 16:20
У Сергея Зверева сумочка дамская, точнее маленький чемоданчик, для самого нужного. Холодное кино, ветер, снег, много льда...Бррр читать далее>>
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Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова фотографии
Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова фотографии
Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова фотографии
Выжить в бурю: Лянка Грыу, Дина Корзун и Елена Панова фотографии
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