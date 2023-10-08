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Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME

8 октября
2023 год

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8 октября 2023
К 125-летию МХТ им. А.П. Чехова российский бренд MONOCHROME выпустил лимитированную коллекцию оверсайз-одежды, выполненную в красном цвете. Всего в коллекции 8 предметов, включая аксессуары в виде брелка и питьевой бутылки. Кардиган, футболка, толстовка, пальто и рубашка украшены вышивкой и принтами с логотипом театра. В рекламной кампании коллекции снялись актёры театра Константин Хабенский, Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Александра Ребенок, Наталья Швец и Игорь Верник.

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME
фото: Константин Хабенский

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME
фото: Александра Ребенок

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME
фото: Дарья Мороз

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME
фото: Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME
фото: Игорь Верник
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   8.10.2023 - 16:58
Сейчас настало время чехлов. Чем больше, тем лучше. Мне такая мода не нравится. Цвет коллекции красивый, насыщенный. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME фотографии
Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME фотографии
Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME фотографии
Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME фотографии
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