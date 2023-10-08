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«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке

8 октября
2023 год

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8 октября 2023
Актёр Милош Бикович последовал примеру многих коллег и раскрепостился до состояния певца. О своём музыкальном дебюте Милош написал в соцсетях, опубликовав ссылку на песню.

«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке

«А вы уже слышали песню «Танцуешь со мной» в моем исполнении? Как вам?
Все это пока непривычно и как будто не про меня. Но я творческий человек и мне нравится пробовать что-то новое. И вообще я люблю выходить из зоны комфорта, потому что так интереснее».

«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке

Актёр признался, что совсем не планировал начать петь: «Танцуешь со мной» — это не просто песня, это большой эксперимент для меня. Я не планировал петь, но процесс меня увлек, и я решил записать трек. Я почувствовал, что мне в жизни не хватало музыки. Поп — это не тот жанр, от которого я балдею, но я присвоил его себе. Не знаю, к чему это приведет, но это очень увлекательно».
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№ 2
Rimma (Гибралтар)   8.10.2023 - 17:33
А ещё чтец, жнец и на дуде игрец. ) читать далее>>
№ 1
Angelika77   8.10.2023 - 17:05
Не новичок в этом деле. За границей очень многие актеры хорошо поют, даже лучше некоторых так называемых профессиональных певцов. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке фотографии
«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке фотографии
«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке фотографии
«Теперь я ещё и певец»: Милош Бикович записал песню на русском языке фотографии
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